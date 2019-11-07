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Stoltenberg görüşmesi

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Stoltenberg görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg görüşmesi

Jens Stoltenberg, Angela Merkel, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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