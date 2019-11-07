Stoltenberg görüşmesi
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:28 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Stoltenberg görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu