Son Dakika Haberleri: Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Stratejik Planlama Bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]
Bilecik Belediyesi Stratejik Planlama Bilgilendirme Toplantısı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Ahmet Gürses, Özgür Algın, Recep Gırca, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Stratejik Planlama hakkında birçok bilginin verildiği toplantıda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa İpçioğlu, konuşmacı olarak katıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Subaşı, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
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