Su basan evde mahsur kalan görme engelli komşusunu sırtında taşıdı - Son Dakika

BOLU'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan evinde mahsur kalan görme engelli Kemal Akbıyık'ı, komşusu Yavuz Aşkın sırtında taşıyarak dışarı çıkardı.

Mengen ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı Pazarköy'de su baskınları meydana geldi. Yağış sırasında görme engelli Kemal Akbıyık'ın eşi Gülay Akbıyık'la yaşadığı evin alt katını ve bahçesini su bastı. Durumu fark eden komşuları Yavuz Aşkın, eve girerek mahsur kalan komşusunu kurtardı. Yavuz Aşkın, beline kadar gelen suda komşusu Kemal Akbıyık'ı sırtında taşıyarak evden çıkardı. Gülay Akbıyık da kendi imkanlarıyla evden çıktı. Akbıyık çifti, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'a ait makam aracıyla geceyi geçirmeleri için Mengen Belediyesi konuk evine götürüldü.