Trabzon'da sağanak yağış! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Trabzon Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Meteoroloji sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda Doğu Karadeniz'de şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu.

HAYAT FELÇ OLDU

Sürmene ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Gök gürültülü süren ve giderek etkisini artıran sağanakta, araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar meydana geldi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere ve saçak altlarına sığınmaya çalıştı.

SU BASAN EVLERDE MAHSUR KALANLAR İTFAİYE YARDIMI İLE ÇIKARTILDI

Trabzon'da sağanak sonrası su baskını yaşanan cadde ve evlerdeki tahliye ve temizlik çalışmalarına başlandı. Ekipler, yoğun yağışla gelen çöp ve toprağın tıkandığı mazgal ve kanallara müdahale edip, suyun etkisinin artmasını önledi. Sürmene'nin Çamlıca Mahallesi 8 katlı Alsen Apartmanı'nda giriş katlar sular altında kaldı. Evlerde bulunan 12 vatandaş itfaiye yardımı ile üst katlardaki evlerin balkonlarından çıkartıldı. Bina içinde ve çevresinde su tahliye çalışmalarına başlandı. Su baskını nedeniyle Çamlıca Mahallesinde güvenlik amaçlı elektrik verilmedi.

BAŞKAN ÜSTÜN: 'ŞÜKÜR Kİ IRMAKLARIMIZ, DERELERİMİZ TAŞIP İLÇE İÇERİSİNE BASMADI

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe merkezinde iş yeri ve binalarda su baskınları yaşandığını belirterek, "Saat 5,5- 6 civarlarında yaklaşık 40-45 dakikalık süre zarfında yağan yağmur ilçemiz içerisindeki iş yerlerinde, binalarda su baskınlarına neden oldu. Şu anda temizlik çalışmaları kapsamında suyu boşaltma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. TİSKİ'nin vidanjörlerini çağırdık. Onlarda geldi. Şükür ki can kaybı gibi bir konumuz söz konusu değil. Ama maddi hasar var. İş yerlerini su bastığı için oradaki hem gıda maddelerinde hem de elektronik maddelerde zarar olduğu tespit ediliyor. Bunların da tespitlerine başlanacak. Çok kısa sürede aşırı yağan yağmurla gerçekleşen bir durum. Şükür ki ırmaklarımız, derelerimiz taşıp ilçe içerisine basmadı ama mahalle yollarından aşağıya gelen yağmur suları neredeyse dere gibi su getirdi. Yukarıdaki mahallelerimizden henüz olumsuz bir şey gelmedi. Sahil kesiminde etkili olan bir yağmur. Sadece bir mahallemizden heyelan olduğuna dair haber geldi" dedi.