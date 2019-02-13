Son Dakika Haberleri: Su Baskınında Mahsur Kalan Yaşlı Adam ve Köpeği Polis Tarafından Kurtarıldı

Su Baskınında Mahsur Kalan Yaşlı Adam ve Köpeği Polis Tarafından Kurtarıldı

2 saat önce

Avustralya'da evini su basması sonucu mahsur kalan 79 yaşındaki Desmond Smith ve köpeği polis müdahalesiyle kurtarıldı.

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Avustralya'da evini su basması sonucu mahsur kalan 79 yaşındaki Desmond Smith ve köpeği polis müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:43 

Avustralya, Polis, Dünya
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