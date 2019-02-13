Su Baskınında Mahsur Kalan Yaşlı Adam ve Köpeği Polis Tarafından Kurtarıldı
2 saat önce
Avustralya'da evini su basması sonucu mahsur kalan 79 yaşındaki Desmond Smith ve köpeği polis müdahalesiyle kurtarıldı.
Avustralya
'da evini su basması sonucu mahsur kalan 79 yaşındaki Desmond Smith ve köpeği polis müdahalesiyle kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:43
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