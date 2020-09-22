Su borusuna sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

Su borusuna sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

İzmir'in Tire ilçesinde su borusuna sıkışan yavru köpek AKS 110 ekipleriyle vatandaşların uzun süren çabaları sonucu kurtarıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde su borusuna sıkışan yavru köpek AKS 110 ekipleriyle vatandaşların uzun süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Tire Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin önündeki su borusuna düşen yavru köpek sıkıştı.

Bölgede çalışan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Kısa süre önce sitede doğum yapmış bir köpeğin 8 yavrusundan biri olduğu öğrenilen yavru köpek için AKS 110 ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma yaptı.

Esnafın da yardımıyla 2 metre derinlikteki su borusunun çevresi beton mikseriyle kırıldı.

Köpek yavrusunu sıkıştığı yerden Murat Ektirici adlı vatandaş çıkardı.

Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kurtulan yavru, silkelendikten sonra hemen anne köpeğin yanına gitti.

Köpek kurtulunca esnaf da sevindi

Yavru köpeğin sıkıştığını fark eden esnaf Mehtap Kaplan, arta kalan yemekleri her gün sokak hayvanlarına götürdüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Öğle paydosundaydık. Kalan yemekleri buradaki hayvanlara veriyorum genelde. Annesi emziriyor çocuklarına süt olsun diye. Yine yemek getirmiştim ağlama sesi duydum. Bazen annesinin altında eziliyor kenarda sıkışıyor, ben onu çıkarıyordum. Normalde 8 yavru var ama bugün baktım 7 yavru kalmış. Sonra gider kısmında ses duydum. Öyle bir sesti ki duyarlı olmamak mümkün değil. Arkadaşlarla baktık ışık tuttuk biz yaklaşınca daha da geriye kaçtı. Sonra itfaiyeyi aradık. Kurtulması çok zor oldu." dedi.

Murat Ektirici ise herkesin seferber olduğunu ve bir canı kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Su borusuna sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

Yeni Sanayi Sitesi, Köpek, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su borusuna sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

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