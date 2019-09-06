Son Dakika Haberleri: Su kuyusunda karbonmonoksit gazından ölüm iddiası
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Su kuyusunda karbonmonoksit gazından ölüm iddiası

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde tamir için indiği kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tamir için indiği kuyuda karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Taşdemir mevkisinde yaşayan Ahmet Uzun, evinin bahçesindeki kuyuda bulunan su motorunu tamir etmek için kuyuya indi.

Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kuyunun ağzının dar olması nedeniyle bir süre çalışma yapan itfaiye ekipleri, Uzun'un cansız bedenini kuyudan çıkardı.

Uzun'un, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ahmet Uzun, Gülnar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:37 Kaynak: AA
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