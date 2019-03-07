Son Dakika Haberleri: Su Toplama Çukurları Yangın Sezonuna Hazırlanıyor

Su Toplama Çukurları Yangın Sezonuna Hazırlanıyor

1 saat önce

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına karşı helikopterlerle yaptığı mücadelede kullanılmak üzere su toplama çukurlarının sayısını arttırmak için çalışmalara başladı.

Su Toplama Çukurları Yangın Sezonuna Hazırlanıyor, System.String[]
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarına karşı helikopterlerle yaptığı mücadelede kullanılmak üzere su toplama çukurlarının sayısını arttırmak için çalışmalara başladı. Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde yer alan Kalaycılar kırsal mahallesi 146 numaralı bölgesinde yapımına başlanan su toplama çukuru çalışmaları devam ediyor. Yangın havuzu çukurları tamamlandığında helikopter ile gerektiğinde hemen su alınarak yangına müdahale edilerek bölgede olası çıkabilecek yangın büyümeden anında söndürülebilecek. Ilıca Orman İşletme Şefliği sınırına yapılacak olan diğer su toplama çukuru ile her iki su toplama çukuru yangın sezonuna yetiştirilerek hazır hale getirilecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel
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