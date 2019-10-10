Son Dakika Haberleri: Suat Suna ve Kürşat Başar'dan unutulmaz konser
Son Dakika Güncel Suat Suna ve Kürşat Başar'dan unutulmaz konser

Suat Suna ve Kürşat Başar'dan unutulmaz konser

19 dakika önce

Mudanya Mütareke Meydanı, sevilen sanatçı Suat Suna ile Gazeteci- Yazar ve Müzisyen Kürşat Başar'ın konseriyle renklendi.

Suat Suna ve Kürşat Başar'dan unutulmaz konser, System.String[]

Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında sevenleri ile buluşan Suna ve Başar, gönülleri bir kez daha fethetti.

Mudanya Belediyesi'nin Mudanya Mütarekesi 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri, sevilen sanatçı Suat Suna ile Gazeteci- Yazar ve Müzisyen Kürşat Başar'ın konseriyle başladı. Mütareke Meydanı'nda sahne alan Suat Suna ve Kürşat Başar, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Suat Suna'nın, kendine has yorumu ile seslendirdiği şarkılara Kürşat Başar da saksafonuyla eşlik etti.

Meydanı dolduran çok sayıda Mudanyalı doyasıya eğlenirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konserin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümünde bir kez daha barış diye haykırıyoruz. Ulusal bağımsızlık mücadelesinden sonra bağımsızlığın imzasının burada atılması bizler için büyük gurur. Bu günleri coşkuyla kutlamaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu toprakları bizlere vatan olarak hediye eden binlerce şehidimiz, gazimiz rahat uyusunlar, onların emaneti emin ellerde. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya'dan sonsuza dek barış demeye devam edeceğiz. Şu anda sınır ötesinde gerçekleşen harekatın başarıyla sonuçlanmasını, barışla sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde Mudanya Bandosu ile Mudanya Belediyesi Halk Oyunları ekibi de performans sergiledi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:55 Kaynak: Bültenler
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