Şubat'ta 750 engelli öğretmen atanacak - Son Dakika
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Şubat'ta 750 engelli öğretmen atanacak

6 saat önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun sorusu üzerine öğretmen atamaları ile ilgili mecliste konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki Şubat ayında 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.

Şubat'ta 750 engelli öğretmen atanacak, System.String[]

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun sorusu üzerine öğretmen atamaları ile ilgili mecliste konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki Şubat ayında 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.


2020 yılı merkezi hükümet bütçesi görüşmelerinde bakanlıkların sunumları sürüyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığının sunumunu gerçekleştiren Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk, milletvekillerinin de sorularını yanıtladı. Bu kapsamda söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2020 yılı Şubat ayında öğretmen atamasının olup olmayacağını sordu. Fendoğlu, Bakan Selçuk'a ayrıca yaklaşık 920 ücretli öğretmen ile bin 200 engelli öğretmen adanın da atama beklediğini ifade ederek bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sorusunu da yönetti.


Fendoğlu'nun sorusu üzerine söz alan Bakan Selçuk ise 2003 yılından itibaren bugüne kadar 23 bin 590 engelli çalışan istihdam ettiklerini ifade ederek "Bunların 7 bin 728'i öğretmen kadrosunda ve şubat ayında 750 engelli öğretmenimizi kadromuza katacağız bunu öncelikle söylemek isterim" dedi.


Normal öğretmen ataması ile ilgili de çalışmaların olduğunu belirten Selçuk, "Onun rakamını da ilave edeceğim daha sonra. Ama şunu da belirtmek isterim, atama takvimini de takvimi ve sayısıyla beraber önümüzdeki hafta içerisinde ilan etmiş olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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