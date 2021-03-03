Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Son Dakika

Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

03.03.2021 11:01
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu, System.String[]

Türkiye'de şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.

Türkiye'de şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 büyüdü.

Toplam satış adetlerinde ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 10 bin 933 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 6 bin 331 adetle Renault ve 5 bin 736 adetle de Ford takip etti. Volkswagen, 5 bin 601 adetle dördüncü ve Toyota da 3 bin 876 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 firma

Şubat ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 147 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 982 adetle Renault ve 4 bin 286 adetle Volkswagen izledi. Toyota, 3 bin 814 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 742 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları devam etti

Bu yılın şubat ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Ferrari hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti. Şubat ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 4 bin 391 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 786 adetle Fiat ve 1.315 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot 669 satışla dördüncü ve Dacia da 650 satışla beşinci oldu.

Bu yılın şubat ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO 2020 002020
ASTON MARTIN 22 0022
AUDI 747747 00747747
BENTLEY 11 0011
BMW 937937 00937937
CITROEN 1,7021,702 53353302,2352,235
DACIA 1,6111,611 65065002,2612,261
DS 3535 003535
FERRARI 00 0000
FIAT7,0231247,1473,4882983,78610,51142210,933
FORD4548911,3454,329624,3914,7839535,736
HONDA1,5871731,760 01,5871731,760
HYUNDAI8507231,573 2442448509671,817
ISUZU 0066066
IVECO 0 2092090209209
JAGUAR 22 0022
JEEP 266266 00266266
KARSAN 012 1212012
KIA 1,5021,502 20320301,7051,705
LAMBORGHINI 22 0022
LAND ROVER 7575 007575
LEXUS01414 001414
MASERATI 55 0055
MAZDA 1010 001010
MERCEDES-BENZ 984984 41441401,3981,398
MINI 5757 005757
MITSUBISHI 616103513510412412
NISSAN 1,6821,682 616101,7431,743
OPEL 1,7081,708 47047002,1782,178
PEUGEOT 2,7422,742 66966903,4113,411
PORSCHE 4343 004343
RENAULT4,9979855,982 3493494,9971,3346,331
SEAT 1,3131,313 001,3131,313
SKODA 2,7082,708 002,7082,708
SMART 44 0044
SSANGYONG 6666 303009696
SUBARU 2727 002727
SUZUKI 9191 009191
TOYOTA3,7011133,814 62623,7011753,876
VOLKSWAGEN 4,2864,286 1,3151,31505,6015,601
VOLVO 425425 00425425
TOPLAM: 18,61226,13744,7497,8295,92613,75526,44132,06358,504

Otomobil, Türkiye, Ford, Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Son Dakika


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