Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Son Dakika

Türkiye'de şubat ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Renault ve Ford gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın şubat ayında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24,2 büyüyerek 58 bin 504 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 46,4'lük artışla 13 bin 755 adet olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27,9, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 31,2 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 18,2 büyüdü.

Toplam satış adetlerinde ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 10 bin 933 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 6 bin 331 adetle Renault ve 5 bin 736 adetle de Ford takip etti. Volkswagen, 5 bin 601 adetle dördüncü ve Toyota da 3 bin 876 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 firma

Şubat ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 147 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 982 adetle Renault ve 4 bin 286 adetle Volkswagen izledi. Toyota, 3 bin 814 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 742 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları devam etti

Bu yılın şubat ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Ferrari hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti. Şubat ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 5 Maserati ve 43 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 4 bin 391 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 786 adetle Fiat ve 1.315 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot 669 satışla dördüncü ve Dacia da 650 satışla beşinci oldu.

Bu yılın şubat ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 20 20 0 0 20 20 ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2 AUDI 747 747 0 0 747 747 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 937 937 0 0 937 937 CITROEN 1,702 1,702 533 533 0 2,235 2,235 DACIA 1,611 1,611 650 650 0 2,261 2,261 DS 35 35 0 0 35 35 FERRARI 0 0 0 0 0 0 FIAT 7,023 124 7,147 3,488 298 3,786 10,511 422 10,933 FORD 454 891 1,345 4,329 62 4,391 4,783 953 5,736 HONDA 1,587 173 1,760 0 1,587 173 1,760 HYUNDAI 850 723 1,573 244 244 850 967 1,817 ISUZU 0 0 6 6 0 6 6 IVECO 0 209 209 0 209 209 JAGUAR 2 2 0 0 2 2 JEEP 266 266 0 0 266 266 KARSAN 0 12 12 12 0 12 KIA 1,502 1,502 203 203 0 1,705 1,705 LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2 LAND ROVER 75 75 0 0 75 75 LEXUS 0 14 14 0 0 14 14 MASERATI 5 5 0 0 5 5 MAZDA 10 10 0 0 10 10 MERCEDES-BENZ 984 984 414 414 0 1,398 1,398 MINI 57 57 0 0 57 57 MITSUBISHI 61 61 0 351 351 0 412 412 NISSAN 1,682 1,682 61 61 0 1,743 1,743 OPEL 1,708 1,708 470 470 0 2,178 2,178 PEUGEOT 2,742 2,742 669 669 0 3,411 3,411 PORSCHE 43 43 0 0 43 43 RENAULT 4,997 985 5,982 349 349 4,997 1,334 6,331 SEAT 1,313 1,313 0 0 1,313 1,313 SKODA 2,708 2,708 0 0 2,708 2,708 SMART 4 4 0 0 4 4 SSANGYONG 66 66 30 30 0 96 96 SUBARU 27 27 0 0 27 27 SUZUKI 91 91 0 0 91 91 TOYOTA 3,701 113 3,814 62 62 3,701 175 3,876 VOLKSWAGEN 4,286 4,286 1,315 1,315 0 5,601 5,601 VOLVO 425 425 0 0 425 425 TOPLAM: 18,612 26,137 44,749 7,829 5,926 13,755 26,441 32,063 58,504

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