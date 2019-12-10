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Suç makineleri tutuklandı

6 saat önce

Muğla'da büyükbaş hayvan hırsızlığı, araçlardan akü hırsızlığı, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, motor hırsızlığı gibi 9 ayrı hırsızlık olayına adı karışan ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bayır Jandarma Karakol ekiplerince gözaltına alınan dört şüpheliden üçü...

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Muğla'da büyükbaş hayvan hırsızlığı, araçlardan akü hırsızlığı, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, motor hırsızlığı gibi 9 ayrı hırsızlık olayına adı karışan ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bayır Jandarma Karakol ekiplerince gözaltına alınan dört şüpheliden üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Milas ve Menteşe ilçelerinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığınca konusunda uzman Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından sivil ekip kuruldu. Ekiplerin çalışması sürerken, Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında mahalledeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Ekiplerin bir şüphelinin motosiklete sürekli gidip gelmesi ve bakması dikkat çekti. Güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli takibe alındı.


Vatandaşlardan çalınan hırsızlık mallarının elden çıkarılabileceği işyerleri üzerinde çalışma yürütün Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık mallarını satın alan 7 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise Milas, Yatağan ve Menteşe ilçelerinde 9 hırsızlık olayına adı karıştığı belirlendi. Üç ayrı ilçeden büyükbaş hayvan hırsızlığı, araçlardan akü hırsızlığı, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve motor hırsızlığı gibi olaylara adı karışan 4 şüpheli hakkında Bayır Jandarma Karakol ekiplerince yasal işlem başlatıldı.


Şüphelilerin jandarmada sorgusunun ardından Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bayır Jandarma Karakol ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildiler. Şüphelilerden Cenk Kılınç, Oktay Can, Levent Kaya savcılık tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yakup K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Hırsızlık sonucu çalınan eşyalar ve büyükbaş havyanlar jandarma ekipleri tarafından sahipleri tespit edilerek kendilerine teslim edildi. - MUĞLA

Jandarma, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
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