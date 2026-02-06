Suç Örgütüne Büyük Darbe: 12 Tutuklama - Son Dakika
Suç Örgütüne Büyük Darbe: 12 Tutuklama

06.02.2026 18:12
Hatay merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı, silah ve senet ele geçirildi.

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alacak konularında tahsilatçılık yapan, eğlence mekanlarından tehditle haraç isteyen, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetinde bulunan bir suç örgütüne yönelik Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ruhsatsız 17 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 91 mermi, 34 kartuş ile 1'i doldurulmuş 74 senet, 22 cep telefonu, bilgisayar ve başkasına ait kimlik ele geçirildi, 23 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla salıverildi, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüphelinin daha tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA

