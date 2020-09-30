Suç örgütünün "pitonlu tehdidi" ifadelerde - Son Dakika

Suç örgütünün "pitonlu tehdidi" ifadelerde

Antalya'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen organize suç örgütü üyelerinin, seneti imzalamak istemeyenleri piton yılanıyla korkuttukları ortaya çıktı.

Antalya'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen organize suç örgütü üyelerinin, seneti imzalamak istemeyenleri piton yılanıyla korkuttukları ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen piton yılanı dikkati çekti.

Yüksek faizle borç para vererek "tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin, yılanı parasıyla birinden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Özel cam kafes içerisinde bulunan ve yurda yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton, bakımının yapılması için Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

İmzalamayanın üzerine yılanı bırakmışlar

Mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullanıldığı tespit edilen pitonla ilgili ayrıntılar, müştekilerin ifadelerine yansıdı.

İsmi açıklanmayan bir iş insanının emniyetteki ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım." dediği öğrenildi.

Bazı müştekiler de ifadelerinde şu ayrıntılara yer verdi:

"İmzalamak istemediğimizde gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı."

Öte yandan, polis ekiplerinin, şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde farklı kişilere ait 3 milyon lira değerinde senet bulduğu belirtildi.

Tefecilere borcu yüzünden bir aile yok olmuştu

Antalya merkezli tefecilik yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik 26 Eylül'de 4 ilde düzenlenen operasyonda K.E. elebaşılığındaki 11 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ele geçirilmişti.

Senetler arasında, 11 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanürle eşini, çocuklarını öldürdükten sonra aynı şekilde intihar eden S.Ş'nin 350 bin liralık senedinin bulunduğu öğrenilmişti.

Suç örgütünün pitonlu tehdidi ifadelerde
Suç örgütünün pitonlu tehdidi ifadelerde
Suç örgütünün pitonlu tehdidi ifadelerde
Suç örgütünün pitonlu tehdidi ifadelerde

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Organize, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suç örgütünün 'pitonlu tehdidi' ifadelerde - Son Dakika

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