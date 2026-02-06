Suçlular Yurdışında Takipte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suçlular Yurdışında Takipte

06.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

650 suçlu, Interpol ile 58 ülkeden Türkiye'ye getirildi. Sağlam, cezaların caydırıcı olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, son 3 yılda Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan 650 kişiyi 58 ülkeden Interpol aracılığıyla Türkiye'ye getirerek adalete teslim ettiklerini belirterek, "Bizim ülkemizde suç işleyen yabancı bir ülkede elini kolunu sallayarak hayatına devam edemeyeceği gibi, yabancı ülkede suç işleyip kırmızı bültenle arananlar da bizim ülkemizde elini kolunu sallayarak gezemeyecekler" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun 14'üncü toplantısı için geldiği Kars'ta valiliği ziyaret etti. Vali Ziya Polat ile görüşen Sağlam, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Sağlam, "Bugün 6 Şubat 'Asrın felaketi' olarak nitelendirdiğimiz depremin yıl dönümü. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyoruz. Allah bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya getirmesin diye de dua ediyoruz. Tabi asrın felaketinde yaraları sarmak için de ciddi işler yapıldı. 455 bin konut yapıldı. Dilde söylemek kolay ama oturup saymaya kalkarsak bir günde bitiremeyiz, sadece rakamsal olarak bitiremeyiz, çok büyük işler yapıldı. Şehirlerimiz tekrardan eski haline dönmeye başladı, göç eden vatandaşlarımız şehirlerine dönmeye başladı, nüfus hareketlerinden bunu izliyoruz, ticarette canlanma başladı. İnşallah en kısa zamanda normale döneriz" diye konuştu.

'YERELDE ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK'

Kolluk Gözetim Komisyonu'nun amacına ilişkin bilgi veren Sağlam, şunları söyledi: "Diyoruz ki, vatandaşımız kollukta yani polisimizden, jandarmamızdan, sahil güvenliğimizden herhangi bir şikayeti varsa ya da onlarla ilgili bir ihbarı veya memnuniyet bilgileri varsa bunu rahatlıkla güvenli bir şekilde yapabileceği ortamın hazırlamasını istiyoruz. Vatandaş şikayet edebilecekse edebilsin. İkinci aşama; yapılan bu şikayetlerin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu değerlendirmenin yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyoruz. Onun için yerinde ve yerelde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün 14'ünci ilimiz olarak Kars'tayız."

'ARTIK CEZALAR HEM ACITICI HEM CAYDIRICI NOKTAYA GELDİ'

TBMM'de görüşmeleri devam eden Trafik Yasa tasarısıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Sağlam, "Meclis'te görüşmesi devam eden yasa tasarısında 24'üncü maddeye geldik. Muhtemelen Meclis'in çalışma temposuna göre önümüzdeki hafta içerisinde bu kanun da çıkar diye bekliyoruz. Trafik yasasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan belirtmek isterim ki; cezalar acıtıcı hale geldi. Zaten bir ceza caydırıcı bir hal olabilmesi için acıtıcı olması lazım. Artık cezalar hem acıtıcı hem caydırıcı noktaya geldi. Lütfen kanun çıktıktan sonra, kendilerini ilgilendiren yani hızlı araba kullanan bir sürücü hız limitlerinin aşılması halinde nasıl bir cezayla karşılaşacağına bir takip etsin, bir görsünler ondan sonra ona göre yine gaza basma cesaretleri varsa artık o da kendi sorunları olacak. Bu yasayı herkes en az kendisiyle ilgili bölümleri incelip araştırırlarsa kendileri için iyi olur, ülkemiz için de hayırlı olur. Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2022 yılında 7, 2023 yılında 6, 2024 yılında 9 ve 2025 yılında 0 kişiye çakarlı araçtan işlem yapıldı. 2025 yılında neden 0. Çakarlı araç kullanımıyla ilgili bir düzenleme yapıldı ve Meclis'ten geçti. Çakar takma hakkı olmadığı halde çakar takanlara ilk kullandıklarında 178 bin küsur cezası var, 30 gün trafikten aracı men ve 30 gün ehliyete el koyuyoruz. Tekrarı halinde ise iki katı" diye konuştu.

2ADALETE TESLİM ETTİK'

Yurt dışında 58 ülkeden 650 kişinin adalete teslim edildiğini belirten Bakan Yardımcısı Sağlam, şunları söyledi: Türkiye'de suç işliyor her nasılsa bir şekilde yurt dışına kaçıyor ve yurt dışına kaçtığı zaman da bu sefer orada iletişim araçlarıyla eylemlerine, işlemlerine devam ediyorlardı. Biz bunun yurt dışından iade operasyonlarıyla ilgili diplomatik çalışmaları yaptık. 4 Haziran 2023 tarihinden 30 Ocak 2026 tarihine kadar 58 ülkeden 650 kişiyi biz Interpol aracılığıyla yurt dışından getirerek Türkiye'de adalete teslim ederken, 2 bin 271 kırmızı bülten ve difüzyon çıkarttık. 2025 yılında ise 41 ülkeden 382 suçluyu getirdik, bin 288 kırmızı bülten ve difüzyon çıkarttık. Interpol ve yabancı ülkelerle yakın diyalog halindeyiz. Artık Türkiye'de suç işleyen Avrupa ülkesi olsun, başka ülkeler olsun elini kolunu sallayarak orada hayatına devam edemeyecek. Geçen hafta Macaristan'da Serdar Sertçelik denen şahıs getirildi, ondan önce de getirenleri sayın bakan basınla paylaştı. Bu konuda da biz çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Bizim ülkemizde suç işleyen yabancı bir ülkede elini kolunu sallayarak hayatına devam edemeyeceği gibi, yabancı ülkede suç işleyip kırmızı bültenle arananlar da bizim ülkemizde elini kolunu sallayarak gezemeyecekler. Suç işleyen dünyanın neresinde olursa olsun cezasını çekecek. Bu konuda da bakanlık olarak son derece kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Kaynak: DHA

Mehmet Sağlam, Yerel Yönetim, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suçlular Yurdışında Takipte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki Kocaelispor cephesinden hakeme sert tepki

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:04:01. #7.11#
SON DAKİKA: Suçlular Yurdışında Takipte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.