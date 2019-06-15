Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı
1 saat önce
Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Yüreğir
ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde Aziz I. (37) isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis
sokağa giderek takibe başladı. Şahıs uyuşturucu satarken baskın yapılarak yakalandı. Zanlının üzerinde 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyete götürülerek sorgulana zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı. - ADANA
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