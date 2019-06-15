Son Dakika Haberleri: Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı
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Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

1 saat önce

Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı, System.String[]
Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde Aziz I. (37) isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis sokağa giderek takibe başladı. Şahıs uyuşturucu satarken baskın yapılarak yakalandı. Zanlının üzerinde 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülerek sorgulana zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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