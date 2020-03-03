Sudan'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - Son Dakika

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Sudan'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi
6 saat önce
Sudan'da, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için hatim indirildi, kurbanlar kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Sudan'da, Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için hatim indirildi, kurbanlar kesildi.
Niyala kentinde, İnsan ve İrfan Vakfı tarafından harekatın başarılı şekilde sonuçlanması için bir medresede kurbanlar kesildi, Türkiye ve İdlib'deki Türk ordusu için dualar edildi.
Başkent Hartum'daki Aziz Mahmud Hüdayi Vakfında kalan öğrenciler de Mehmetçiğin zaferi için Kur'an-ı Kerim'i hatmetti.
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