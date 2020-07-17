Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi - Son Dakika

Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi

Sudan'da yüzlerce kişi, hükümetin "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla çıkardığı yeni yasalara tepki amacıyla başkent Hartum'da gösteri düzenledi.

Sudan'da yüzlerce kişi, hükümetin "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla çıkardığı yeni yasalara tepki amacıyla başkent Hartum'da gösteri düzenledi.

Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı

İslami grupların çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent Hartum'un farklı noktalarında toplanan, "Allah'ın dini ve İslam'ın hükümleri kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Allah'ın kanunları değiştirilemez", "İslam ümmetin anayasasıdır", "Bu halk, Müslüman bir halktır" şeklinde slogan attı.

Hartum Valiliği, gösterilere yoğun katılımın engellenmesi amacıyla bugün tüm köprüleri ve büyük camileri kapatmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz'da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede, din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

Kadınlar artık çocuklarıyla seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan'da bir kişiyi kafir olmakla itham edene 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasayla zinanın tanımında da bazı değişikliklere gidildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi, gayrimüslimlere alkol serbestliği ve zina tanımında yapılan değişikliğe şiddetle karşı çıkarken, Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi de geçici hükümeti devirmekle tehdit etmiş, asker ve polise hükümetin emirlerini dinlememe çağrısı yapmıştı.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:59 Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:19:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]