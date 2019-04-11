Son Dakika Haberleri: Sudan Devlet Başkanı El Beşir Tutuklandı- Ülkeyi İki Yıl Boyunca Askeri Konsey Yönetecek

Sudan Devlet Başkanı El Beşir Tutuklandı- Ülkeyi İki Yıl Boyunca Askeri Konsey Yönetecek

37 dakika önce

- Sudan Devlet Başkanı El Beşir tutuklandı Ülkeyi iki yıl boyunca askeri konsey yönetecekHARTUM - Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrası devlet televizyonuna çıkan Savunma Bakanı Awad İbni Ouf, iki yıl boyunca ülkenin askeri konsey tarafından yönetileceğini söyleyerek, "Devlet Başkanı Ömer...

- Sudan Devlet Başkanı El Beşir tutuklandı
Ülkeyi iki yıl boyunca askeri konsey yönetecek

HARTUM - Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrası devlet televizyonuna çıkan Savunma Bakanı Awad İbni Ouf, iki yıl boyunca ülkenin askeri konsey tarafından yönetileceğini söyleyerek, "Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i ve bütün hükümet yetkililerini hapse attık" dedi.
Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrası devlet televizyonuna çıkan Savunma Bakanı Awad İbni Ouf, darbe bildirisini okudu. Bakan İbni Ouf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik. Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i ve bütün hükümet yetkililerini hapse attık" dedi.
Yapılan protestoları haklı bulduğunu söyleyen Bakan İbni Ouf, "Sudan'ın çok eksikleri var, hükümet bize verdiği sözleri tutmadı" ifadesini kullandı.
Savunma Bakanı, 1 ay boyunca saat 22.00-04.00 arasında sokağa çıkama yasağı ilan ederek, "3 ay süreyle olağanüstü hal ilan ediyoruz. Anayasa askıya alındı, kanunları yeniden yapılandıracağız" ifadesini kullandı. Seçimlerin iptal edilebileceğine değinen Bakan İbni Ouf, "Geçiş döneminin 2 yıl sürmesini öngörüyoruz. Ülkeyi 2 yıl boyunca askeri konsey yönetecek. Sonra da yeni seçimler düzenlenerek yeni devlet başkanı seçilecek" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:28 Kaynak: İHA
Ömer El Beşir, Hükümet, Sudan, Güncel
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