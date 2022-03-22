Sudan Dışişleri Bakanlığı: Rus Wagner şirketi ülkede varlık göstermiyor - Son Dakika
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Sudan Dışişleri Bakanlığı: Rus Wagner şirketi ülkede varlık göstermiyor

22.03.2022 16:37
Sudan Dışişleri Bakanlığı: Rus Wagner şirketi ülkede varlık göstermiyor

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkedeki varlığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkedeki varlığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Hartum Maslahatgüzarı ile İngiltere ve Norveç'in Hartum büyükelçilerinin, Wagner'in Sudan'daki faaliyetlerine ilişkin suçlamalarının "Sudan'ın iç işlerine açık bir müdahale" olduğu belirtildi.

Bakanlık, üç diplomatın "Sudan'ı Ukrayna'da süren çatışmaya sürüklemeye çalıştığını" ifade ederek iddiaları reddetti.

İngiltere Büyükelçisi Giles Leifer, Norveç Büyükelçisi Therese Loken Gheziel ve ABD Maslahatgüzarı Lucy Tamlyn, ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinin Facebook hesabından dün yaptıkları ve ulusal medyada da yer alan ortak açıklamada, " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile yakından bağlantılı özel bir şirket olan Wagner grubu, Sudan'da sosyal medyada yanıltıcı bilgiler yayıyor. Wagner, altın madenciliği ile ilgili yasa dışı faaliyetler yürütüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, Wagner'in faaliyetlerinin "hukukun üstünlüğünü baltaladığı" değerlendirmesi yapılmıştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve'de faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Sudan, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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