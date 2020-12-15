Sudan, Etiyopya'nın tutumunda değişme olmazsa Hedasi Barajı görüşmelerine katılmayacak - Son Dakika

Sudan, Etiyopya'nın tutumunda değişme olmazsa Hedasi Barajı görüşmelerine katılmayacak

15.12.2020 20:41
Sudan, Etiyopya'nın tutumunda değişme olmazsa Hedasi Barajı görüşmelerine katılmayacak, System.String[]

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, ülkesinin Hedasi Barajı'nın müzakere yönteminin değiştirilmesi konusunda kararlı olduğunu, Etiyopya'nın tutumunda bir değişiklik olmadığı sürece müzakerelere katılmayacaklarını belirtti.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, ülkesinin Hedasi Barajı'nın müzakere yönteminin değiştirilmesi konusunda kararlı olduğunu, Etiyopya'nın tutumunda bir değişiklik olmadığı sürece müzakerelere katılmayacaklarını belirtti.

Abbas, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Müzakereler önceki aynı metotla devam ederse, Sudan verimli mü zakereler için daha istekli olmasına rağmen oturumlara katılmayacak." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Afrika Birliği'ne daha fazla rol verilen bir süreci desteklediğini belirten Abbas, Afrika Birliği'nin mevcut müzakere yöntemlerini değiştirmesi durumunda görüşmelerin sonuç verebileceğini savundu.

Afrika Birliği dışında da birçok seçenekleri bulunduğunu söyleyen Abbas, Etiyopyalı mevkidaşıyla dün ve bugün gerçekleştirdikleri görüşmelerde de karşı tarafa müzakere metodunun Afrika Birliği çatısı altında değiştirilmesinin gerekli olduğu mesajını ilettiklerini kaydetti.

Kriz 9 yıldır sürüyor

Sudan hükümetinden pazar günü yapılan açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in müzakerelere gelecek hafta devam etme kararı aldıkları bildirilmişti.

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, barajın bölge ülkelerine zarar vermeyeceğini savunuyor.

Etiyopya, inşası bitmek üzere olan barajda, temmuzda su tutmaya başlamıştı.

Müzakere, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya'nın tutumunda değişme olmazsa Hedasi Barajı görüşmelerine katılmayacak - Son Dakika


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