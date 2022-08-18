"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

Kaynak: AA

Tragger, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika

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