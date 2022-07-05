Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını "aldatma ve zaman kazanma" şeklinde yorumladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını "aldatma ve zaman kazanma" şeklinde yorumladı

05.07.2022 22:06
Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını "aldatma ve zaman kazanma" şeklinde yorumladı

Sudan'da ana muhalefeti oluşturan gruplar, dün ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın yeni sivil hükümet kurulunca asker liderliğindeki konseyi feshedeceği açıklamasını zaman kazanma girişimi olarak değerlendirdi.

Sudan'da ana muhalefeti oluşturan gruplar, dün ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın yeni sivil hükümet kurulunca asker liderliğindeki konseyi feshedeceği açıklamasını zaman kazanma girişimi olarak değerlendirdi.

Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) üyesi Ömer ed-Digeyr, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Burhan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Bu teklif, aldatma ve orduya zaman kazandırma girişimidir." dedi.

"Orduya güvenmiyoruz"

ÖDBG koalisyonunun ordu lideri Burhan'ın davet ettiği siyasi görüşmelere katılmayacağını belirten Digeyr, "Bu gerçek bir değişim girişimi değil. Ordu hiçbir şekilde taviz vermedi ve gelecekte kendisine daha fazla yetki vermek istiyor. Krizi çözmeye ve iktidarı sivillere devretmeye istekli olduklarını iddia ederken protestocuları öldürmeye devam ettikleri için orduya güvenmiyoruz." diye konuştu.

Digeyr, "Burhan'ın beyanatlarında sivil hükümetin yetkilerinden, yasama meclisinin kurulmasından, adli, ekonomik ve yasal reformlardan net biçimde bahsedilmiyor. Burhan'ın konuşmasının gerçek olduğuna inanmak çok zor." ifadelerini kullandı.

"Barışçıl direniş sürecek"

"Bu bir taktik geri çekilme" diyen Digeyr, "Halk, Burhan'ın açıklanmalarına kanmayacak ve barışçıl direnişini sürdürecek." şeklinde konuştu.

Konuşmanın, askeri vesayet anlamına geldiğini ileri süren Digeyr, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin (AfB) başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, dün ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, BM, AfB ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.

Burhan, siyasi ve devrimci güçler ile diğer ulusal bileşenlerin geçiş döneminin gereklerini yerine getirebilmeleri amacıyla bir teknokrat hükümeti kurabilmeleri için bu adımları atacaklarını kaydetmişti.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, 9 aydır süren askeri yönetim karşıtı gösterilerde 100'den fazla gösterici hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı Sudan'da polisten kaçan göstericiler iple köprüden atladı
Kaynak: AA

Hükümet, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını 'aldatma ve zaman kazanma' şeklinde yorumladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:59 Kars'ta kendisini taciz ve tehdit kişiyi öldüren Azra tahliye edildi
21:42 Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 22:17:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını "aldatma ve zaman kazanma" şeklinde yorumladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement