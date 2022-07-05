Sudan muhalefeti, ordunun açıklamalarını "aldatma ve zaman kazanma" şeklinde yorumladı

Sudan'da ana muhalefeti oluşturan gruplar, dün ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın yeni sivil hükümet kurulunca asker liderliğindeki konseyi feshedeceği açıklamasını zaman kazanma girişimi olarak değerlendirdi.

Eski iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDBG) üyesi Ömer ed-Digeyr, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, Burhan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Bu teklif, aldatma ve orduya zaman kazandırma girişimidir." dedi.

"Orduya güvenmiyoruz"

ÖDBG koalisyonunun ordu lideri Burhan'ın davet ettiği siyasi görüşmelere katılmayacağını belirten Digeyr, "Bu gerçek bir değişim girişimi değil. Ordu hiçbir şekilde taviz vermedi ve gelecekte kendisine daha fazla yetki vermek istiyor. Krizi çözmeye ve iktidarı sivillere devretmeye istekli olduklarını iddia ederken protestocuları öldürmeye devam ettikleri için orduya güvenmiyoruz." diye konuştu.

Digeyr, "Burhan'ın beyanatlarında sivil hükümetin yetkilerinden, yasama meclisinin kurulmasından, adli, ekonomik ve yasal reformlardan net biçimde bahsedilmiyor. Burhan'ın konuşmasının gerçek olduğuna inanmak çok zor." ifadelerini kullandı.

"Barışçıl direniş sürecek"

"Bu bir taktik geri çekilme" diyen Digeyr, "Halk, Burhan'ın açıklanmalarına kanmayacak ve barışçıl direnişini sürdürecek." şeklinde konuştu.

Konuşmanın, askeri vesayet anlamına geldiğini ileri süren Digeyr, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Uluslararası girişimler sonuçsuz kaldı

Sudan'da 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından Ağustos 2019'da, Temmuz 2023'e kadar sürmesi planlanan asker-sivil ortaklığında geçiş dönemi başlamıştı.

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin (AfB) başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, dün ulusa sesleniş konuşmasında, askerin, BM, AfB ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde yürütülen diyaloğa katılmayacağını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasının ardından Egemenlik Konseyinin feshedileceğini açıklamıştı.

Burhan, siyasi ve devrimci güçler ile diğer ulusal bileşenlerin geçiş döneminin gereklerini yerine getirebilmeleri amacıyla bir teknokrat hükümeti kurabilmeleri için bu adımları atacaklarını kaydetmişti.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, 9 aydır süren askeri yönetim karşıtı gösterilerde 100'den fazla gösterici hayatını kaybetti.