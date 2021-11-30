Sudan Ordu Komutanı Burhan, Etiyopya sınırındaki birlikleri inceledi - Son Dakika

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor