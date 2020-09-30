Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen toplantısı Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında yapıldı.

Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Kaçmaz'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri Gültekin Özdemir, Ali Altan, Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce ve İcikli Köyü Muhtarı Ali Uysal katıldı. Kaymakam Kaçmaz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelerinin gündem maddeleri ile ilgili fikir alışverişlerinde bulunmasının ardından gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantı'da konuşan Kaymakam Kaçmaz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. - AFYONKARAHİSAR