Son Dakika Haberleri: Sükunetli ve Saygılı Bir Seçim Kampanyası Yürüteceğiz"

Sükunetli ve Saygılı Bir Seçim Kampanyası Yürüteceğiz"

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, sükunetli, bütün fikirlere saygılı bir seçim kampanyası yürütme niyetinde olduklarını söyledi.

Sükunetli ve Saygılı Bir Seçim Kampanyası Yürüteceğiz
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, sükunetli, bütün fikirlere saygılı bir seçim kampanyası yürütme niyetinde olduklarını söyledi.

Çetinbaş, Kütahya Belediyesine ait sosyal tesislerde partisince düzenlenen toplantıda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Çetinbaş, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle partimiz il merkezinde, 12 ilçede ve 15 beldede belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleriyle alakalı taslak çalışmasını tamamlamış vaziyettedir. Seçim kampanyamızı geçtiğimiz hafta başlattık ve sükunetli, bütün fikirlere saygılı bir seçim kampanyası yürütme niyetindeyiz. Bu şekilde süreci 31 Mart'a kadar taşıyacağız. Son kararı ise kıymetli hemşehrilerimiz, milletimiz verecek."

Partinin Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu da seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı, Ahmet Sami Kutlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Ahmet Sami Kutlu, Ali Çetinbaş, AK Parti, Kütahya, Politika
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