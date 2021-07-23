Sulama kanalı patladı, evler su altında kaldı - Son Dakika

Sulama kanalı patladı, evler su altında kaldı

MALATYA - Malatya'da Çat Barajı'ndan gelen sulama kanalının patlaması sonucu bir mahalle sular altında kaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda bazı evler sular altında kalırken, kentin içme suyunun kaynağı da tedbir amaçlı kısa süreliğine kapatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde bulunan Keklicek Hidroelektrik Santrali'ni besleyen sulama kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı. Çat Barajı'ndan gelen su kanalının patlaması Kozluk Mahallesi'nde ciddi hasara yol açarken, kentin içme suyu kaynağı olan Kaptaj bölgesinde de hasara yol açtı. Yamaçtan mahallere doğru gelen su önüne çıkan bir aracı da sürüklerken, araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri ve çok sayıda iş makinesi yönlendirildi. Barajın kapakları kapatılırken, zarar gören bölge halkı yaşananlara tepki gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Karataş, olay sonrası bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Suların Kaptaj bölgesini de kaplaması nedeniyle acilen şehre gelen su vanalarını kapattıklarını belirten Karataş, "Hemen havuza dolan suyu tahliye ettik. Koruma alanındaki havuzlara akan sular ciddi hasar oluşturdu. Acilen vatandaşın suyunun kesilmemesi adına ilk tedbirleri aldık, hemen temizliğe başladık. Yarım saat içinde tekrar suları yollayacağız ve yeterli klorlama çalışmasını da yapıyoruz" dedi.

DSİ'nin su kanalının patlaması nedeniyle bölgede ciddi hasar meydana geldiğini aktaran Karataş, şehrin su kaynağının kirlenmemesi adına gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. İlk alanda bir miktar suyun Kaptaj alanına karıştığını ancak gerekli önlemleri alarak sorunu giderdiklerini belirten Karataş, şu an için içme suyunda bir tehlike olmadığını, gerekli klorlama ve laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Bölgeye gelen Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz yaşananlardan Derme Sulama Birliğini sorumlu tutarak, bayram nedeniyle 3 gündür kanalın kapalı olduğunu, bugün suyun açılması ile kanalın patladığını söyledi. Sabah 08.00 sıralarında kanalın patlamasına rağmen halen sulama birliğinden hiçbir yetkilinin bölgeye gelmediğini ifade eden Solmaz, yaşanan olay nedeniyle birçok tarım alanının da sular altında kalarak hasar gördüğünü söyledi.

Olayda ihmal olduğunu savunan vatandaşlar, sulama kanalının önceden de çatlak olduğunu iddia ederek, mağdur olduklarını ifade ettiler.

Bölgede iş makineleri suyun tahliyesi için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

(CÖ-SD-CC-Y)