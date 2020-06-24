Sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmak için kanala atlayan ağabeyi boğuldu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmak için kanala atlayan ağabeyi boğuldu.

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Alınan bilgiye göre, Enes (11) ve Mahmut Atmaca (8), arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Saray köyü yakınındaki sulama kanalı kenarında top oynamaya başladı. Bu sırada sulama kanalına topun düşmesinin ardından Mahmut Atmaca da kanala düştü.

Kardeşinin akıntıya kapıldığını gören Enes Atmaca da onu kurtarmak için kanala atladı. Ağabey ve kardeşinin suya kapıldığını gören arkadaşları köye giderek, durumu ailelerine bildirdi.

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de katıldığı arama faaliyetleri sonucunda yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Mahmut Atmaca'nın cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulundu.

Bu sırada Ayrancı Barajı'nın kapakları kapatılarak, suyun akışı engellendi. Ağabey Enes Atmaca'nın cesedi ise kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre ilerisindeki Ambar köyü yakınlarında bulundu.

Çocukların aileleriyle, Saray köyündeki akrabalarının yanına geldiği öğrenildi.

Cesetler otopsi için Ayrancı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman, Ayrancı, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:25 Kaynak: AA

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