Süleyman Orakçıoğlu: Krizlere rağmen yatırımlara devam ediyoruz

16.04.2026 14:28
Leadworld İş ve Ekonomi Forumu’na katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yatırımlar, ihracat ve yapay zeka vizyonunu anlattı.

Türkiye’nin ekonomi, ticaret, enerji, finans ve iş dünyasının en üst düzey liderlerini bir araya getiren LeadWorld Executive Business Forum 2026'da Haberler.com ekibi, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Orakçıoğlu, küresel gelişmeler, ihracat rakamları ve yapay zeka yatırımları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, iş dünyasının krizlere rağmen üretmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ORAKÇIOĞLU: LEADWORLD İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA

Leadworld İş ve Ekonomi Forumu’nda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, organizasyonun iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getirdiğini belirtti. Orakçıoğlu, “İş dünyasının çok önemli aktörlerini buluşturan bir organizasyon” ifadelerini kullanarak etkinliğin önemine dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMLA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE GLOBAL VİZYON

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, milli takım ile yürütülen iş birliklerinin marka açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Damat Tween ve D’S Damat markalarıyla milli takıma özel koleksiyonlar hazırladıklarını ifade etti.

Riva’da milli takıma özel mağaza açtıklarını söyleyen Orakçıoğlu, “Milli takım bizim göz bebeğimiz. Dünya sahnesinde sadece oyunlarıyla değil, şıklıklarıyla da konuşulsun istiyoruz” dedi.

Dünya Kupası sürecine de değinen Orakçıoğlu, Türk milli takımının güçlü bir jenerasyona sahip olduğunu belirterek uluslararası arenada önemli başarılara imza atacağına inandıklarını vurguladı.

KÜRESEL KRİZLER VE İHRACAT: “PANİK YAPMAMAK GEREKİR”

Küresel gelişmelerin iş dünyasına etkilerine değinen Orakçıoğlu, özellikle Körfez bölgesindeki gerilimlerin ihracata yansıdığını ifade etti. Bu bölgede ihracatta yüzde 30-40 oranında düşüş yaşandığını belirten Orakçıoğlu, buna rağmen farklı pazarlarla bu kaybın telafi edilebileceğini söyledi.

Orakçıoğlu, kriz dönemlerinde en önemli unsurun nakit akışı olduğuna dikkat çekerek, şirketlerin panik yapmadan süreci doğru yönetmesi gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA VE YENİ NESİL ÜRETİM VİZYONU

Orakçıoğlu, Orka Holding’in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirterek Giresun’da yapay zeka destekli yeni fabrikanın açılacağını açıkladı. Bu yatırımla kişiye özel üretim ile seri üretimin birleştirileceğini ifade eden Orakçıoğlu, bunun sektörde önemli bir yenilik olacağını dile getirdi.

Ayrıca yapay zekanın moda ve üretim süreçlerinde kritik bir rol üstlendiğini belirten Orakçıoğlu, geliştirilen “body scanner” teknolojisiyle müşterilere özel üretim yapılacağını söyledi. Bu yaklaşımın, geleceğin rekabet ortamında belirleyici olacağını vurguladı.

Orka Holding, Damat Tween, Milli Takım, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Moda, Son Dakika

Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Diyarbakır'da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
MSB'den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Advertisement
