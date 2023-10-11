Süleyman Soylu'dan, 3 milyon dolara villa satın aldığı iddialarına sert tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul'da lüks bir sitede 3 milyon dolara villa satın aldığı iddialarına sert tepki gösterdi. Soylu, "Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz. On beş yıldır Bahçeşehir'de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim. Oğlumun da evini ifşa ettiniz. Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak." dedi.

"15 YILDIR BAHÇEŞEHİR'DE OTURUYORUM"

Hakkındaki iddialara ateş püsküren Soylu'nun paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Günaydın. Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz. Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde "gazeteciden"… On beş yıldır Bahçeşehir'de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim.

"OĞLUMUN EVİNİ İFŞA EDEREK TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERDİNİZ"

Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy'deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi. Şimdi onu da ifşa ettiniz.

"ÖRGÜTÇÜ ARKADAŞLARINIZA SÖYLEYİN"

Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak. Daha önce ifşa olan, Halk TV sahibinin de oturduğu, aynı yerde oturmaya devam edecek. Gazeteci olan son cümleden yeni bir haber daha çıkartır, hadi bakalım…"