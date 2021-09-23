Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iş kadını Banu Akdeniz tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde yaptırılan Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulunun açılış törenine katıldı. Soylu, açılışta yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşadı.

"ONLARI AYAKLARINDAN ASACAĞIZ DİYE YEMİN ETTİK"

Törende konuşan Bakan Soylu, Eren'in şehadet haberinin kendilerini çok etkilediğini belirterek, Şehit Eren Bülbül'ün annesine hitaben, "Ayşe teyze, Ayşe anne, Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. O gün yemin ettik. 'O adamları bulacağız ve Eren'i öldürdükleri, katlettikleri yerlerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik. 'Ama devletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz' dedik.

"KARADENİZ'İ TEMİZLEDİK, SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

Ama Allah şahit Karadeniz'i bunlardan temizledik, sözümüzü yerine getirdik. Şuanda da musallat olmaya çalışıyorlar, nerede bulursak onlar tepeliyoruz" dedi.