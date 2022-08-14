Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, larva, uçkun ve vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hizmetleri birimi, ilçe genelinde sinek ve haşerelerle mücadele yürütüyor.

İlçede, yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları, durgun sular ile cadde ve sokaklar haşere ve sineklere karşı ilaçlandı. Çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Üretürk'ten Rektör Şahin'e ziyaret

MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyaret rektörlük makamında gerçekleşti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaretten mutlu olduğunu belirten Şahin, Üretürk'e teşekkür etti.

Şehit öğretmen kabri başında anıldı

Şarköy ilçesinde şehit öğretmen Neşe Alten, kabri başında anıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii yaz Kur'an kursu öğrencileri, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde, 26 Ekim 1993 yılında babası Hasan Alten ile teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten için kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.