Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

17.08.2022 09:48
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu'ndaki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara yönelik "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Süloğlu'ndaki Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara yönelik "KADES" ve "UYUMA" bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kaymakamlık koordinesinde kurulan ekipler fabrika çalışanlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi verdi.

Eğitimlerde aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında verilen bilgilerin yanı sıra bağımlılıkla mücadele konusunda da eğitim verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'ü ziyaret etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne atanan Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kentte planlama, proje ve yapım aşamasındaki sulama projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayazıt, yeni görevinde Yücegök'a başarı diledi.

Yücegök de Bayazıt'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı: Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Süloğlu, Edirne, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement