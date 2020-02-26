Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü - Son Dakika

Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü.

İlçenin Ova Çiftliği Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlık içindeki bir adada meydana geldiği için ekiplerin müdahale edemediği yangın, kendiliğinden söndü.