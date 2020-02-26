Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü - Son Dakika

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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü
6 saat önce
Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:08 Kaynak: AA
Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndü.
İlçenin Ova Çiftliği Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlık içindeki bir adada meydana geldiği için ekiplerin müdahale edemediği yangın, kendiliğinden söndü.
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