Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli Cuma namazı
Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli Cuma namazı İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle iki aydan fazla süredir kapalı olan Sultanahmet Cami'nde ikinci kez önlemler alınarak Cuma namazı kılındı.
Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli Cuma namazı
İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle iki aydan fazla süredir kapalı olan Sultanahmet Cami'nde ikinci kez önlemler alınarak Cuma namazı kılındı.
Yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemisine karşı tüm Türkiye'de ibadethaneler iki aydan fazla süredir kapalı kalmıştı. Normalleşme adımlar kapsamında geçen hafta yeniden açılan ibadethanelerde ilk Cuma Namazı kılınmıştı. Türkiye'nin en önemli ve en güzel camilerinden biri olan Sultanahmet Cami'de bu hafta ikinci kez Cuma namazı için vatandaşlar camiyi doldurdu. Caminin içinde namaz kılmanın yasak olmasından dolayı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı. Camide herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden vatandaşlar, birlikte namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:09 Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli Cuma namazı - Son Dakika
Son Dakika Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı