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Adli Tıp raporunu gören hakim acımadı! Torununu istismar eden sapık dede içeride çürüyecek - Son Dakika

Adli Tıp raporunu gören hakim acımadı! Torununu istismar eden sapık dede içeride çürüyecek

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:48

Sultanbeyli'de 9 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.T., mahkemedeki savunmasında kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Ancak Adli Tıp raporuyla istismarın kesinleşmesi sonrası sapık dedeye 44 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Sultanbeyli'de 9 yaşındaki öz torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.T. (52) 'cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından toplam 44 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

TÜM OLAN BİTENİ ANNESİNE ANLATTI

Sultanbeyli'de 7 Mayıs 2022 tarihinde, A.T.'nin kendi torununa istismarda bulunduğu iddia edildi. 9 yaşındaki çocuğun durumu annesine anlatmasının ardından aile savcılığa gelerek şikayetçi oldu. Savcılık kararıyla gözaltına alınan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.T. cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"BERAATİME KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Duruşmada savunma yapan dede A.T., "Böyle bir olay hiç olmamıştır. Torunumun bu beyanları tamamen kızım olan müşteki H.'nin torunumu dolduruşa getirmesi nedeniyledir. Kızım H. 5 senedir dost hayatı yaşamaktadır. Ben bunu kabul etmediğim için bana bu şekilde iftira edildiğini düşünüyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

DEDE "İFTİRA" DEDİ, ADLİ TIP İSTİSMARI RAPORLADI

Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, cinsel istismar eyleminin fiziki, tıbbi delilinin mevcut olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.T.'nin torununa karşı 'cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 40 yıl 6 ay, 'silahlı tehdit' suçundan ise 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

"ÇOCUKLARA ELLER CEZASINI BULACAKTIR"

Mağdur çocuk N.Y.'nin avukatı Bilgin Ünsaç kararın ardından, "Çocuklar masumdur. Ona dokunan eller her daim cezasını bulacaktır. Bu dosyada da nihai olarak küçüğe dokunan eller yandı. Bizler var olduğumuz sürece de çocuklara değen eller cezasız kalmayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adli Tıp raporunu gören hakim acımadı! Torununu istismar eden sapık dede içeride çürüyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adli Tıp raporunu gören hakim acımadı! Torununu istismar eden sapık dede içeride çürüyecek - Son Dakika
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