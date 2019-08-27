Son Dakika Haberleri: (sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

(sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı

3 dakika önce

SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

(sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]
SULTANBEYLİ'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi.  Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu. Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.


- İstanbul
Battalgazi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı İrem Derici, evine gelen saplantılı hayranından şikayetçi oldu
Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1) İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]