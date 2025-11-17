İstanbul'da korkulu gece! Cayır cayır yandı - Son Dakika
İstanbul'da korkulu gece! Cayır cayır yandı

17.11.2025 23:49
Sultanbeyli'de Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken; ev kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Sultanbeyli'de 2 katlı evin çatısı bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'da korkutan bir yangın çıktı. Sultanbeyli ilçesi Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Veysel Karani, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
