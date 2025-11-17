İstanbul\'da korkulu gece! Cayır cayır yandı

İstanbul Sultanbeyli'de 2 katlı evin çatısı bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'da korkutan bir yangın çıktı. Sultanbeyli ilçesi Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.