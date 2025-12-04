Sultanbeyli'de 25 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Sultanbeyli'de 25 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu

04.12.2025 23:21
İstanbul Sultanbeyli'de 25 yaşındaki, evinde silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de evinde silahla kendini vuran 25 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

GENÇ KADIN, SİLAHLA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 3 Aralık'ta Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Z.Y, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Z.Y.'nin cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

