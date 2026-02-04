Sultanbeyli'de Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sultanbeyli'de Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Sultanbeyli\'de Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı
04.02.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sultanbeyli\'de Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı
Haber Videosu

Sultanbeyli'de otomobil yayaya çarptı, 4 araca zarar verip iş yerine daldı; sürücü yakalandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.

YAYAYA ÇARPTI, 4 OTOMOBİLİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Olay, saat 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman K. idaresindeki 34 ZTV 23 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldaki bir yayaya çarptı, daha sonra savrulan araç park halindeki 4 otomobilin adeta üzerinden geçerek bir binanın giriş katında bulunan iş yerine çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası takla atan araçtan çıkan sürücü Osman K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü Osman K.'nın peşine düşen polis ekipleri, şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kazada, otomobilin çarptığı iş yerinde ve üzerinden geçtiği 4 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt

09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:19
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 09:44:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.