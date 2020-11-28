Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor - Son Dakika

Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor

28.11.2020 17:25
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor, System.String[]

Sultanbeyli'de bulunan pazar yerleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak denetleniyor.

Sultanbeyli'de bulunan pazar yerleri koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak denetleniyor. HES Kodu ile pazarda satış yapmakta olan esnafın koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılarak riskli kişilerin pazarda satış yapması engelleniyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından emniyet ve zabıta personellerinden oluşturulan pazar denetim ekipleri, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ndeki Cuma pazarında denetimlerde bulundu. Denetim ekipleri, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında yakın zamanda uygulanmaya başlanan sigara yasağı ile pazarcı esnafına yönelik zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması hakkında gerekli denetimleri gerçekleştiriyor.

Pazarcı esnafının HES kodları sorgulanıyor

HES Kodu ile pazarda satış yapmakta olan esnafın koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılarak riskli kişilerin pazarda satış yapması engelleniyor ve gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Pazarlarda bugüne kadar yapılan 330 denetimde 42 kişiye 46 bin 664 TL para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Sultanbeyli ilçesindeki tüm pazarlarda çalışan pazarcı esnafının HES kodları alınarak pazar kurulmadan önce toplu olarak sorgulanıyor, risk taşıyan bireylere pazara gelmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılıyor.

"Vatandaşlarımızdan ricamız devletimizin aldığı tedbirlere uymalarıdır"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının eksiksiz olarak uygulanması amacıyla Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız Devletimizin aldığı tedbirlere sıkı sıkıya uymalarıdır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor
Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor

Sultanbeyli, HES kodu, Zabıta, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'deki pazar yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak denetleniyor - Son Dakika


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