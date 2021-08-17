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Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek - Son Dakika

Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek

17.08.2021 15:03
Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek, System.String[]

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere afet bölgesinde çalışmalara katıldı.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere afet bölgesinde çalışmalara katıldı.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi dolayısıyla zor durumda kalan afetzedelere yardım eli uzattı. Arama kurtarma konusunda eğitimli 20 gönüllüden oluşan ekip, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, afet sonrasında mahsur kalan birçok vatandaş kurtarıldı. Bunun yanı sıra zor durumdaki hayvanlar da kurtarılırken kapanan köy yolları kazma kürek yardımıyla açıldı, birçok erzak ve yardım malzemesi vatandaşlara ulaştırıldı.

SULTANGAZİ KURTARMA EKİPLERİ KARDEŞ İLÇESİ ÇATALZEYTİN'DE

Sel haberini alır almaz SAK-E, hazırlıklarını hızla tamamlayıp bölgeye doğru yola çıkan ekipleri ilk durağı, aynı zamanda Sultangazi'nin kardeş ilçesi olan Kastamonu- Çatalzeytin oldu. Çatalzeytin'de vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ekip, AFAD'ın koordinasyonuyla ihtiyaç duyulan her alanda afetzedelerin yardımına koştu. SAK-E ekibi,  Çatalzeytin'den sonra Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ve bu ilçelere bağlı birçok köyde çalışmalarını sürdürdü.

ÇAMURDAN KAPANAN YOLLAR SEBEBİYLE MAHSUR KALAN KOAH HASTASI KURTARILDI

Afetten etkilenen köyler arasında Çatalzeytin'e bağlı Celaller Köyü de vardı. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta köyün yolları çamur dolayısıyla kapandığından köye ulaşım sağlanamıyordu. Buradaki yaşlı bir vatandaşın acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu haberi üzerine SAK-E hemen harekete geçti. KOAH hastalığından dolayı fenalaşan vatandaşa ulaşan SAK-E, çamur dolayısıyla araçların büyük oranda işlevini yitirdiği yollarda, Jandarma ile birlikte yaşlı hastayı önce ilçe merkezine, ardından da hastaneye ulaştırdı.

NORMALDE SULTANGAZİ'DE YAŞAYAN TATİL İÇİN KÖYLERİNDE OLAN ÇİFT KURTARILDI

SAK-E ekibi, Sultangazi'de ikamet eden ancak yaz tatili için Kastamonu'da bulunan yaşlı bir çifte de yardım etti. Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Karaman Köyü'nde oturan anne babalarından haber alamayan ve büyük endişeye kapılan yaşlı çiftin çocukları, sosyal medya üzerinden SAK-E'ye ulaşarak yardım istediler.

Normalde Sultangazi'de oturan fakat yaz tatili için gittikleri Karaman Köyü'nde sel felaketine yakalanan yaşlı çift için hemen harekete geçen ekip hızla köye ulaştı. Ekip, Hatice ve Halim Kamer çiftini sağ salim görünce büyük mutluluk yaşadı. İletişim hatlarında yaşanan kesintiden dolayı Sultangazi'deki çocuklarıyla iletişim kuramayan yaşlı çifti ekip, çocuklarıyla görüntülü olarak görüştürdü. Anne babalarını sağ salim gören yaşlı çiftin çocukları çok mutlu oldular ve SAK-E'ye teşekkür ettiler.

'EKİBİMİZE CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bölgede oluşan felaketin yaralarını ülke olarak el ele verilerek sarılacağını vurguladı.

Başkan Dursun, "Böyle afet zamanları birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gereken zamanlardır. Hep birlikte, el ele vererek oradaki vatandaşlarımızın yardımına koşacağız, yaraları birlikte saracağız. Bu anlayışla bizler de, bu gibi durumlar için hazırladığımız Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimizi (SAK-E) hemen bölgeye gönderdik. Büyük bir istekle harekete geçerek bölgeye giden arkadaşlarımız, oradaki vatandaşlarımız için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı, canı gönülden teşekkür ediyorum. Afet bölgesinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bizlere bir daha böyle afetler göstermesin diye dua ediyorum" dedi.

SAK-E derenin ortasında mahsur kalan ve iki gündür kurtarılmayı bekleyen ineği, AFAD ve JAK ile birlikte halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.


Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek
Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek
Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek
Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek
Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek

Arama Kurtarma, Sultangazi, Kastamonu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Arama Kurtarma Ekipleri'nden Kastamonu'ya destek - Son Dakika


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