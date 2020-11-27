Sultangazi Belediyesi'nden borç yapılandırma açıklaması - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nden borç yapılandırma açıklaması

27.11.2020 18:14
Sultangazi Belediyesi'nden borç yapılandırma açıklaması, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, vergi ve cezalarına getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını yapılandırabileceklerini ifade etti.

Sultangazi Belediyesi, vergi ve cezalarına getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını yapılandırabileceklerini ifade etti.

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarihin en kapsamlı af yasalarından biri olan düzenlemeyle, 500 milyar TL'lik borç yapılandırılabilecek.

Belediyeye olan borçlar da yapılandırılacak

Sultangazi Belediyesi de Belediye Gelir Kanunu çerçevesinde vatandaşın belediyeye olan borçlarını yapılandırabilecek. Vatandaş, belediyeye olan emlak, çevre ve temizlik, ilan, reklam vergisi, harçlar (imar, ruhsat vs.), idari para cezaları gibi borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksitle yapılandırma imkanı bulacak. Ödenecek tutar, taksit sayısına göre belirlenecek.

Peşin ödeyeceklere kolaylık sunulacak

Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara fer'i alacaklar yerine TEFE, ÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarından hesaplanacak tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara fer'i alacaklar yerine TEFE, ÜFE ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarından hesaplanacak tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Trafik ve diğer idari para cezalarının peşin ödenme durumunda ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yapılandırma için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar, ilgili birimlere müracaat yaparak vergilerini yapılandırma fırsatı bulacak. Ayrıca başvurular www.sultangazi.bel.tr adresinden de online olarak gerçekleştirilebilecek.

Kanun kimleri kapsıyor

7256 sayılı kanunla yürürlüğe giren yapılandırmaya göre; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek. 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmeyecek. - İSTANBUL

Sultangazi, Gazete, Vergi, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden borç yapılandırma açıklaması - Son Dakika


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