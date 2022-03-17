Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

17.03.2022 12:11
Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Kız arkadaşı Ulviye Avağ'ı Sultangazi Kent Ormanı'nda silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Mehmet Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Kız arkadaşı Ulviye Avağ'ı Sultangazi Kent Ormanı'nda silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Mehmet Demir'in yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Demir (31) ve avukatı katıldı.

Maktul Ulviye Avağ'ın (32) ailesi ile avukatlarının da geldiği duruşmada, Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada bazı tanıkların ifadelerine başvurulduktan sonra, taraflara diyecekleri soruldu.

Bakanlığın avukatı, sanığın maktulü bilerek ve isteyerek öldürdüğünü belirterek, üst hadden ceza verilmesini, Mehmet Gök adlı kişinin de olayda iştiraki olduğundan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Maktulün ailesinin avukatı da sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve hakkında indirim uygulanmamasını, Mehmet Gök hakkında da mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın ifadesine göre, 11 yıl önce tanıştığı maktullün, aralarındaki gönül ilişkisi sürerken evli olduğunu öğrendiği, bunun üzerine ayrıldıkları, sanığın bu süreçte başka biriyle evlendiği, 7-8 yıl sonra sosyal medya üzerinden tekrar iletişim kurdukları kaydedildi.

Cinayet için Mardin'den İstanbul'a geldi

Maktulün, sık sık yanına geldiğini ve boşanması için baskı yaptığını, ilişkilerini eşine anlatacağı şeklinde tehdit ettiğini söyleyen sanığın bunun üzerine kadını öldürmek için Mardin'den İstanbul'a geldiği anlatılan mütalaada, sanığın bu kararından, maktul ve kendi ağabeyiyle yemek yedikten sonra sakinleşip vazgeçtiği ve dönüş için bilet aldığı belirtildi.

Mütalaada, sanığın ifadesinde, "10 Mart 2021'de kıraathanede otururken maktulün gelip küfrettiğini, belindeki silahı isteyip kendisini öldüreceğini söylediği için vermediğini, rezillik çıkmasın diye onu arabaya bindirdiğini, aracı yeğeni Mehmet Gök'ün kullandığını, aracı Sultangazi Kent Ormanı'nda durdurduklarını, bir anlık cinnetle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak maktule rastgele 10 el ateş ettiğini" söyleyerek suçunu kabul ettiği anlatıldı.

Sanığın koşulsuz aldığı öldürme kararından sonra ruhsal dinginliğe ulaştığı ve bunu gözden geçirecek yeterli süre bulunduğu ifade edilen mütalaada, suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin kesin delil bulunmadığından sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşma, tarafların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
500
Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası Son dakika haber! Ulviye Avağ cinayeti davasında mütalaa Son dakika haber! Ulviye Avağ cinayeti davasında mütalaa

Mehmet Demir, Sultangazi, Mehmet Gök, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de kız arkadaşını silahla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement