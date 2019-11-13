Sultangazi'den

Sultangazi Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında çalışmalarını genişleterek devam ediyor. Çöpe giden atık miktarını azaltmak adına ilçede atık toplama merkezleri oluşturularak, atıkların ayrıştırılması için kumbaralar konuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi; atık oluşumunu en aza indirerek israfın önüne geçmeye, oluşan atığın toplanmasına ve geri kazanımının sağlanmasına yardımcı oluyor. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Sultangazi'de her gün 500 ton atık toplanıyor. Atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık kazandırmak için "Sıfır Atık" çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, atık toplama ekipmanlarını artırdı. 5 adet belediye aracı ambalaj atıklarının toplanması için görevlendirildi. Ekipler haftanın belirli günlerinde apartmanların önüne konulan atıkları alıyor. Bu sayede çöpe giden atık miktarı azaltılmış oluyor.



Tekstil atıklarının konulması için 150 ayrı noktaya kumbaralar yerleştirildi. Kumbaraların konulduğu günden bu yana toplamda 20 ton giysi atığı toplandı. Böylece toplanan atıkların iplik, temizlik bezi gibi malzemelere dönüşmesi sağlandı. Tekstil atıkları, kağıt, atık pil, metal, plastik, cam, elektronik atıkların bırakılması için ilk etapta Sultangazi İlçe Kaymakamlığı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Merkez Cami'nin önüne atık getirme merkezleri konuldu. Bu sayının ilerleyen zamanda daha da artması planlanıyor.



"Her atık çöp değildir"



Öte yandan ilçede spor ayakkabı ve tekstil sektörüyle ekonomiye önemli katkı sağlanıyor. "Sıfır Atık" projesi kapsamında sanayi işletmelerinin atıkları ayrı toplanacak. Ayrıştırılan atıkların bir kısmından enerji üretilmesi sağlanacak. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sıfır Atık" projesinin uygulanmasında herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Başkan Dursun, "Her atık çöp değildir. Bu bilinçle evdeki atıkları cinsine göre ayırıp geri dönüşüm araçlarına bırakabilir ya da atık kumbaralarına atabilirsiniz. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir" diye konuştu. - İSTANBUL