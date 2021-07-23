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Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor - Son Dakika

Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor

23.07.2021 09:21

Gelen son dakika haberine göre Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor Miniklerin eğlendikleri o an havadan görüntülendi Sultangazi'de dev bir lunaparkı andıran ücretsiz aktivite alanında, çocuklar Kurban Bayramı boyunca keyifli vakit geçirdi.

Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor

Miniklerin eğlendikleri o an havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de dev bir lunaparkı andıran ücretsiz aktivite alanında, çocuklar Kurban Bayramı boyunca keyifli vakit geçirdi. 16 oyun parkurundan oluşan alanda binlerce çocuk dolasıya eğlenirken, o anlar drone ile havadan görüntülendi.

Sultangazi'de, Kurban Bayramı'nda çocukları birbirinden renkli ve güzel aktivitelerle buluştu. Atatürk Bulvarı'ndaki Ramazan Etkinlik Alanı'na kurulan dev bir lunaparkı andıran ücretsiz aktivite alanı çocukların, güvenli bir şekilde neşeli ve keyifli anlar geçirmesi için dizayn edildi. Aktivite alanında Rodeo Makinesi, Denge Simülatörü, Tırmanma Duvarı vb. birçok aktiviteler yer alıyor. Aktivite alanında ayrıca çocuklara, Sultangazi Belediyesi tarafından popcorn ve pamuk şekeri de ikram edildi. Binlerce çocuk 16 oyun parkurundan oluşan yerde doyasıya eğlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuğba Dursun miniklerin yoğun sevgisiyle karşılandı. Miniklerin eğlendikleri o an havadan görüntülendi. Bayramın ikinci günü başlayan aktivitelere Sultangazili çocuklar üç gün boyunca ücretsiz olarak katılabilecek.

"Çocuklarımız için 16 ayrı oyun grubuyla buradayız"

Bütün biletlerin ücretsiz olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de çok güzel bir bayramı yaşıyoruz. Tatile gidemeyen özellikle çocuklarımızı ve aileleri güzel bir etkinlik alanında çocukları eğlendireceğimiz güzel bir mekanda ağırlamak istedik. Çocuklarımız için 16 ayrı oyun grubuyla buradayız. Saat 14: 00 ve 20: 00'a kadar devam eden bir parkurumuz var. Bu parkurda her alanımızda 5 oyun grubunda oynayabilecekleri biletler veriyoruz. Bütün biletlerimiz ücretsiz. Herkes ailesiyle gelip gönlünce eğleniyor. Trambollerimiz, sanal gerçeklik alanlarımız, mini survivorlarımız, futbol topuyla ilgili çeşitli programlarımız, kaydırmalarımızla, Hacivat ve Karagöz alanlarıyla çok güzel bir mekan oldu" dedi.

"3 bin 500 tane güzel çocuğumuzu burada ağırladık"

Çocukların mutluluğunu gözlerinde hissettiğini anlatan Başkan Dursun, "2 gün içerisinde yaklaşık 3 bin 500 tane güzel çocuğumuzu burada ağırladık. Mutlu ve huzurlu olmaları Sultangazi'nin güzelliğiyle buluşmaları bizim için oldukça önemli. Biz her şeyi çocuklar için diyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Aileleriyle mutlu olmaları için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugünde burada çocuklarımızın mutluluğunu gözlerinde hissettik. Sultangazi dışında başka ilçeden gelmek isteyenler varsa herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Bu akşam 22: 00'a kadar devam edecek. Çocuklar mutlu oldukça dünya da mutlu olur diyoruz. Onlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Kurban Bayramı'ndayız. Bütün ailelerimizi tebrik ediyorum. Nice bayramlarda mutlulukla huzurla buluşalım" ifadelerini kullandı.

"Başkana teşekkür ediyorum"

Eğlendiğini anlatan 12 yaşındaki Muhammet Emre Dündar, "Arkadaşımla geldim. Tabu oynadım, sonra kaydırağa çıktım. Maç yaptım ve çok şeye bindim. Eğleniyoruz burayı arkadaşım söyledi. Biz de hemen geldik. Başkana teşekkür ediyorum. Bizi çok eğlendirdi bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"Çok eğleniyorum ve çok güzel"

Ücretsiz olduğunu duyunca geldiğini ifade eden Evin Tarhan, "Çok eğleniyorum çok güzel bir de transformes olana bindim. Şimdi birkaç şeye daha bineceğim. Daha önce binmediğim oyunlara bindim. Çok mutluyum, ücretsiz olduğunu duyunca koşa koşa geldim. Buraya amcam ve kardeşimle geldim" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor
Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor

Abdurrahman Dursun, Kurban Bayramı, Sultangazi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sultangazili çocuklar bayramda eğlenceye doyuyor - Son Dakika


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