Sülüklü Göl'de sonbaharın güzellikleri yaşanıyor - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl'de sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Tavşansuyu köyü mevkisinde tektonik hareketler sonucu heyelan set gölü olan Sülüklü Göl, sonbaharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü.

Kent merkezine 85 kilometre uzalıkta 1200 rakımda yer alan göl çevresinde bulunan ağaçlarda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, piknik alanlarında piknik yaparak ve doğanın büyüleyen manzarasında fotoğraf çektirerek günlerinin keyfinin çıkartıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan bölgeye tatil için gelenler, Sülüklü Göl'ün sonbaharla birlikte doğal güzelliği ile tatilcileri cezbettiğini, keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.