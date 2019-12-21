Suluova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suluova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı - Son Dakika

Suluova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı

6 saat önce

Suluova ilçesinde Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Amasya il finali gerçekleştirildi.

Suluova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı, System.String[]

Suluova ilçesinde Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Amasya il finali gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, İslam dininde hafızlık müessesesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hafızların başlarının tacı olduğunu belirten Çoban, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gönüllerinin birincisi olduğunu vurguladı.

İl genelinden 9 okul öğrencisinin katıldığı yarışmanın lise bölümünde Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Ekici, ortaokul bölümünde ise Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Adem Dağlı birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrencilere Çoban ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Övündür ile protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu
Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:40 Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Son Dakika
21:40 Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:40 Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
21:39 Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu (1) - Son Dakika
21:39 ÇEVRE BAKANI KURUM KİRAZLITEPE KONUTLARINDA İNCELEME YAPTI - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suluova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]