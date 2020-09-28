Sümer Ezgü'nün aracının motoruna giren kediyi, itfaiye çıkardı - Son Dakika

Antalya'da yaşayan sanatçı Sümer Ezgü, sabah saatlerinde evinin bahçesindeki büyük saksının içinde, yeni doğan yavru bir kedi gördü. Ezgü, kediyi saksıdan çıkardı. Korkan kedi, Sümer Ezgü'nün otomobilinin teker kısmından motor bölümüne girdi. Uzun uğraş sonucu kediyi çıkaramayan Ezgü, itfaiyeyi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yavru kediyi Ezgü'nün aracından çıkarttı. Ezgü, olay anını cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

'DEPONUN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ'

Kedi kurtarma operasyonunu anlatan Sümer Ezgü, "Tatile gidecektik. Tam hareket etmek üzereyken, derin bir saksının içerisinde kedi gördüm. Bağırıyordu. Onu kurtarmak için ensesinden tutup, dışarı çıkardım. Koşa koşa arabamın altına girdi. Demek ki çok korktu. Tekerleğin içinden aktarma alanlarına doğru girdiğini gördüm. Nerede olduğunu görmedim. Sonrasında uğraştım. İtfaiyeye haber vermek zorunda kaldık. İtfaiye de geldi, kediyi kurtardı. Meğerse alttan deponun üstüne çıkmış kerata. Böylece kediyi kurtarmış olduk. Artık biz de tatile gidiyoruz" dedi.