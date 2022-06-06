Sumru Yavrucuk, "Shirley Valentine" oyununu 400. kez sahneledi

Sumru Yavrucuk'un hem yönetip hem oynadığı tek kişilik eser "Shirley Valentine", "8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sahnelendi.

İngiliz yazar Willy Russell'in kaleminden çıkan oyun, Frankfurt Gallus Theater'da seyirciyle buluştu. Eserin müziklerinde, Selmin Artemiz sanatçıya eşlik etti.

Yavrucuk, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, eseri 400. kez sahnelediğine işaret etti.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu'nun doğum gününü kutlayan sanatçı, "Bu arkadaş bir cengaver. Türk tiyatrosunu sizlerle Frankfurt'ta buluşturan bir misyoner ve o nedenle keşke ondan başka şehirlerde de birkaç tane olsa, biz de seyircilerimize ulaşsak." dedi.

Kamil Kellecioğlu da festivalin beşincisinde de Yavrucuk'un aynı eseri oynadığını ve çok beğenildiğini dile getirerek, "Söz veriyorum, Shirley Valentine'ı bir kere daha Frankfurt'a getireceğiz. Bugün Belçika'dan, Fransa'dan, Dublin'den, Almanya'nın her yerinden buraya gelen seyircilere teşekkür ediyoruz. İşte tiyatronun, Türkçenin, bizim sanatımızın, kültürümüzün gücü. Sumru Yavrucuk gibi önemli bir değere, Türk tiyatrosunun çok önemli bir ismine tiyatro festivalimizde Frankfurt'ta bu sahnede bizimle buluştuğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Dışarıda oyuna gelmek isteyen birçok insan vardı"

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de şunları kaydetti:

"Bugün bu seyirciyle beraber şuna şahit olduk. Gerçekten böylesi bir oyunu, spontan, gerekli müdahaleleri yapmakla beraber, bu şekilde sergileyebilmek hakikaten muazzam bir şey. Sumru hanımı ilk kez sahnede seyrediyorum. Bu da Frankfurt'ta oldu. Bu mutluluğu Tiyatro Frankfurt'a borçluyuz. Frankfurtlu çok önemli bir düşünür Theodor Adorno'nun belki de en önemli sözlerinden bir tanesi, 'yanlış hayat doğru yaşanmaz' sözü. Shirley Valentine'nin hikayesi de aslında bu sözün hikayesiydi."

Frankfurt İl Genel Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ise festivale başlangıcından bu yana destek verdiğini, her zaman da vermeye devam edeceğini aktararak, "Dışarıda oyuna gelmek isteyen birçok insan vardı. Bu, bir nevi bizim ayıbımız diyorum. Frankfurt'ta o kadar büyük şirketler, markalar var. Sponsor olacak insanlar var. Bir dahaki festivali lütfen maddi olarak destekleyelim. Çünkü bu insanlar gönüllü çalışıyor. İşinde, gücünde, ailesiyle hepimizin yaşadığı şeyleri yaşıyorlar ama bize yılda bir hafta böyle bir festival yaşatıyorlar. Bunun desteklenmesi, herkesin bir ucundan tutması gerekiyor ki gelecek sene daha büyük salonları dolduralım." diye konuştu.

"Shirley Valentine" oyununun konusu özetle şöyle:

"Çocuk bakıcılığı yapan 40'lı yaşlardaki Shirley Valentine, büyütüp okuttuğu çocukları evden gidince, eşi ile yalnız kalır. Shirley, işinden arta kalan zamanlarda evin tüm işleriyle ilgilenir. Tüm bunlara rağmen eşinin ona karşı olan ilgisizliği ve hayatın monotonluğu Shirley'i mutsuz bir kadın haline getirir.

Eşiyle her yıl aynı yere tatile giden Shirley, en yakın arkadaşının kendisine hediye ettiği tatille yaşadığı hayattan uzaklaşarak kafasını dinlemenin kendisine iyi geleceğini düşünür. Senelerdir türlü zorluklara göğüs geren Shirley, arkadaşıyla çıktığı Türkiye tatilinde, farklı bir hayatın mümkün olduğunun farkına varır."